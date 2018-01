Usiminas reduzirá produção de ferro para se adequar à demanda do mercado

A diretoria da Usiminas, em reunião realizada nesta segunda-feira, decidiu desligar temporariamente os Altos Fornos nº 1 da Usina de Cubatão e nº 1 da Usina de Ipatinga, a partir de 31 de maio e 04 de junho de 2015, respectivamente. Segundo o fato relevante, com a medida, a produção de ferro gusa da companhia será reduzida em aproximadamente 120 mil toneladas por mês.

"Tal ajuste visa a adequar a produção ao atual ritmo de demanda do mercado siderúrgico, trazendo oportunidades de redução de custo e melhoria da competitividade da Usiminas no atual cenário de mercado", diz a empresa, no comunicado.

Prejuízo. A siderúrgica vem amargando prejuízo no primeiro trimestre do ano. No balanço referente ao período, divulgado em abril, constou que a Usiminas registrou prejuízo de R$ 235 milhões de janeiro a março deste ano, em função da queda nas vendas e na produção, que pioraram os resultados da empresa, após lucro nos primeiros três meses do ano passado.