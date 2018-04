Usiminas retomará produção em Cubatão, diz sindicato

O equipamento corresponde a cerca de 30% da produção da Usiminas na unidade. O outro alto-forno de Cubatão, que representa 70% do total, não havia sido paralisado. No ano passado, a usina de Ipatinga produziu 4,26 milhões de toneladas, enquanto a usina de Cubatão fabricou 3,7 milhões de toneladas.

A decisão da Usiminas está em linha com a estratégia das concorrentes Gerdau e Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), que também anunciaram o religamento de fornos. O principal estímulo para a retomada das siderúrgicas brasileiras nas últimas semanas tem sido o mercado externo. Depois de meses de crise, o mercado externo de aço apresenta uma recuperação na demanda e nos preços, que subiram cerca de 20% no último mês, passando de US$ 430 por tonelada para mais de US$ 520 por tonelada, no caso da bobina a quente, usada como referência.

Outro fator importante foi a prorrogação do corte do Imposto de Produtos Industrializados (IPI) para os setores automotivo, construção e linha branca, que representam mais de 80% da demanda interna de aço. Apesar de positiva, a notícia está sendo tratada com cautela pelos especialistas, que temem uma nova formação de excedente de oferta no mercado. Entre janeiro e maio, a indústria siderúrgica operou com 49,7% da sua capacidade instalada de 41 milhões de toneladas, segundo o Instituto Brasileiro de Siderurgia (IBS).