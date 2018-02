Usina de Angra 1 foi desligada com superaquecimento A usina nuclear Angra 1 foi desligada por volta da 0h30 de hoje por conta de um superaquecimento no sistema turbo-gerador. Técnicos da empresa estão avaliando o motivo do problema e ainda não há previsão de quando a usina, que tem potência de cerca de 650 megawatts, poderá retomar as operações. Segundo a Eletronuclear, não há risco de vazamento de material radioativo.