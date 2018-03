Usina de Belo Monte deve ir a leilão em dezembro O Ministério de Minas e Energia informou que pretende realizar o leilão da Hidrelétrica de Belo Monte, no Rio Xingu, no Pará, entre os dias 7 e 21 de dezembro. Com potência total de 11.233 megawatts (MW) Belo Monte é o maior projeto de produção de energia elétrica do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). Mas, para que essa meta do governo se cumpra, é necessário que o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) libere a licença ambiental prévia do projeto até dezembro. Pela lei, nenhum projeto de hidrelétrica pode ser licitado sem o atestado de viabilidade ambiental.