Usina de Crateús não fechou, só parou

O diretor de Relações com Investidores da Brasil Ecodiesel, Eduardo de Come, divulgou nota ontem esclarecendo que a empresa não fechou a usina de biodiesel de Crateús, no Ceará, só suspendeu a produção. Na sexta-feira, o deputado Hermínio Rezende divulgou, na Assembleia Legislativa do Ceará, que a empresa havia fechado. A informação foi confirmada pelo prefeito Carlos Felipe Saraiva Bezerra. Segundo Come, a unidade está parada por não ter sido contemplada nos leilões públicos da Agência Nacional de Petróleo (ANP). "Nos últimos leilões a Brasil Ecodiesel não obteve contratos para essa unidade'', diz a nota.