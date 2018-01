Usina separadora de gás natural deve sair com novo governo O projeto de construção de uma usina separadora de gás natural no Estado de Mato Grosso do Sul, que permaneceu no campo das intenções durante o governo Fernando Henrique Cardoso, deverá decolar no governo de Luiz Inácio Lula da Silva, apostam fontes do PT que tiveram contato com o projeto. A construção da usina separadora, orçada entre US$ 116 milhões e US$ 130 milhões, permitirá a retirada do propano e do butano do gás natural importado da Bolívia pelo Gasoduto Brasil-Bolívia (Gasbol) para a produção, no Mato Grosso do Sul, do gás liquefeito do petróleo (GLP, o gás de cozinha). "Com a questão do alto custo do GLP, este projeto está chamando a atenção do partido, já que apresenta vantagens como a ampliação da produção nacional do energético e a própria regionalização da produção, o que reduziria o passeio dos botijões pelo País", disse uma fonte do PT. A estação separadora permitiria a produção de 20 mil toneladas de GLP no Mato Grosso do Sul - com base nos 17 milhões de metros cúbicos por dia de gás natural transportados atualmente pelo Gasbol -, transformando o Estado em base de distribuição do GLP para o Centro-Oeste. Futuramente, quando o gasoduto estiver operando a plena capacidade, com o transporte diário de 30 milhões de metros cúbicos, haveria GLP suficiente para atender todo o Centro-Oeste, estima a fonte do PT. Além disso, acrescentou, a expectativa é de que, à medida em que for ampliando o volume transportado pelo Gasbol, o gás deverá chegar "mais rico" em componentes, ampliando a produção. "Hoje, boa parte dos componentes é retirada pelos bolivianos", disse a fonte. "Venho batendo nessa tecla há muito tempo: não tem sentido o gás natural passar direto por nós, seguindo para o Sudeste, e voltar, na forma de botijões de GLP, na carroceria de caminhões", analisou Ueze Zahran, presidente do Grupo Zahran, que tem entre suas atividades a distribuidora de GLP Copagaz e retransmissoras da Rede Globo nos Estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Ele também acredita que, além de reduzir o "passeio" dos botijões pelas rodovias, o que é perigoso, diminuirá significativamente o gasto com o diesel. Substituição de importações "Além desse benefício, o projeto da usina deverá proporcionar substituição de importações", diz Zahran. Segundo ele, o País importa atualmente da Argentina 2,2 milhões a 2,3 milhões de toneladas por ano. Entusiasta do projeto há onze anos, quando discutiu pela primeira vez sua viabilidade econômica com Eliezer Batista, na época ministro do governo Collor, o empresário também é candidato a sócio do empreendimento. Mas encontrou, segundo ele, nos últimos anos, resistência na Petrobras. "No governo Fernando Henrique Cardoso, o próprio presidente pediu por três vezes encaminhamentos à Petrobras, que, no entanto, não resultaram em nada", disse Zahran. Enquanto isso, segundo o empresário, o número de usinas separadoras seguiu crescendo em localidades mais próximas do litoral. "Não há nenhuma separadora no coração do País", diz ele. Segundo Zahran, há dois meses a Petrobras teria praticamente colocado uma pá de cal sobre o projeto. "Disseram que o projeto poderá se tornar inviável caso o preço do barril do petróleo venha a cair a US$ 15", disse Zahran. Procurada pelo AE Setorial, a Petrobras informou, via assessoria de imprensa, que "o projeto da usina separadora de gás natural está sendo reavaliado" e que a empresa "aguardará o novo governo tomar posse para decidir o seu destino". Leia mais sobre o setor de Energia no AE Setorial, o serviço da Agência Estado voltado para o segmento empresarial.