Usinas com barragens voltam às discussões O governo quer que a população decida pela construção ou não de, pelo menos, 25 novas hidrelétricas de grande porte, com reservatórios, nas regiões Sudeste e Centro-Oeste do País. Juntas, as usinas teriam capacidade para gerar 46,6 mil megawatts (MW), quatro vezes mais do que uma hidrelétrica de Belo Monte, que, em uma situação de aproveitamento máximo, tem capacidade para produzir 11 mil MW.