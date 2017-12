Usinas de álcool querem terminal no Porto de Vitória Um grupo de usinas localizadas em Minas Gerais está planejando a construção de um terminal de álcool no Porto de Vitória para escoar a produção dos Estados de Minas Gerais, Goiás e Espírito Santo. Orçada em US$ 7,5 milhões, a empreitada que reúne os grupos João Lyra, Carlos Lyra, Tércio Wanderley (Usina Coruripe) e a Coimbra (Usina Luciânia), ainda esbarra em negociações com a Companhia Vale do Rio Doce para se concretizar. Segundo o diretor comercial do Grupo João Lyra, Ricardo Moura Jr., a Vale, que detém o monopólio do transporte ferroviário, essencial para que a produção de Estados como Minas e Goiás cheguem até o porto, está propondo a cobrança de tarifas que tornam o projeto inviável. "A Vale cedeu o espaço no Porto de Vitória para a construção mas ao mesmo tempo está cobrando tarifas que tornariam o álcool colocado no porto mais caro que o produto paulista", disse ele. Moura explica que há mais de um ano as negociações avançam sem chegar a um desfecho. A expectativa é de que em fevereiro o projeto seja acertado ou cancelado. "De qualquer forma, já perdemos a safra 2004/05 e se tudo der certo poderemos escoar a safra 2005/06", disse. O terminal portuário, que terá uma capacidade estática de 30 a 50 milhões de litros, poderia exportar cerca de 200 milhões de litros de álcool, de acordo com Moura. Uma parceria das quatro empresas envolvidas neste terminal já existe no Porto de Maceió onde foram exportados, em 2003, um volume de 300 milhões de litros, de acordo com Moura, por intermédio do terminal da Transpetro. Para ele, as empresas parceiras irão buscar uma outra alternativa se as negociações em Vitória não tiverem sucesso. "O Porto de Santos é uma possibilidade que estamos estudando", disse.