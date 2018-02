Usinas do interior de São Paulo são multadas por irregularidades Duas usinas de açúcar e álcool da região de Presidente Prudente, no interior de São Paulo, foram multadas em R$ 1,1 milhão pelo Ministério Público do Trabalho por ter cometido 26 infrações trabalhistas. Entre as infrações estão irregularidades no transporte dos trabalhadores, falta de equipamentos de segurança obrigatórios, falta de documentação e péssimas condições de higiene (sanitários) e falta de água potável conforme determinam a legislação trabalhista. As multas constam em ações civis públicas movidas pela Procuradoria Regional do Trabalho. A destilaria Paranapanema, do município Narandiba, teve a multa estabelecida de R$ 1 milhão. As fiscalizações feitas nas lavouras da usina entre os dias 7 e 11 de agosto constataram que a empresa descumpriu 17 exigências da legislação, prejudicando os trabalhadores rurais. A outra multa, de R$ 100 mil, foi contra a Cooperativa Agropecuária dos Cafeicultores de Porecatu-PR, que apesar do nome, tem propriedade e Taciba, cidade próxima a Prudente, onde atua no setor no sucroalcooleiro e onde os ficais constataram outras 7 irregularidades trabalhistas.