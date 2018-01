Usinas entram na Justiça para receber subsídios Usinas de Mato Grosso e Minas Gerais entraram na Justiça para receber subsídios da produção de cana-de-açúcar e da comercialização de álcool que não foram pagos pelo governo federal. No total, as empresas dos dois Estados querem o pagamento de R$ 75 milhões. Tais subsídios têm como objetivo equiparar os preços da cana e do álcool cobrados em outros Estados aos custos de produção e preços do Estado de São Paulo, maior produtor do País. Segundo os sindicatos das usinas, os recursos deveriam ter sido repassados até 20 de dezembro do ano passado. Fontes do setor informam que outros Estados como Espírito Santo, Goiás e Rio de Janeiro também têm recursos a receber e o total chegaria a R$ 160 milhões. Em agosto do ano passado o Ministério da Agricultura autorizou o pagamento de quase R$ 400 milhões em subsídios para as usinas do Nordeste a título de equalização do custo de produção da cana-de-açúcar na região. Segundo as fontes, usineiros e parlamentares de Minas e Mato Grosso tentaram convencer o ex-ministro da Agricultura Pratini de Morais a determinar o pagamento dos subsídios, mas não tiveram sucesso. O ex-ministro alegou que não havia dotação orçamentária para esta finalidade. Sem acordo com o governo, os usineiros entraram com uma ação cautelar na Justiça Federal do Distrito Federal para obrigar a Petrobras a depositar em juízo os recursos referentes ao subsídio. "Entramos na Justiça para assegurar o pagamento desse dinheiro", afirma o presidente do Sindicato das Indústrias de Álcool de Minas Gerais (Siamig), Luiz Custódio Cotta Martins. Segundo ele, em 2000 o governo parou de pagar a equalização de R$ 0,26 para o litro de álcool anidro. Para o hidratado, a equalização, de R$ 0,24 por litro, passou a ser paga sobre um volume limitado do produto. Em Mato Grosso, as usinas recebiam R$ 0,53 por litro de álcool. Segundo o presidente do sindicato local, Piero Parini, cerca de 75% do álcool produzido no Mato Grosso é vendido em São Paulo. Ele argumenta que sem o subsídio as usinas locais ficam em desvantagem no mercado, pois os custos de produção no Estado são 20% maiores. Em Goiás, o presidente do Sindicato das Indústrias de Álcool (Sifaeg), Igor Montenegro, ainda está para decidir se entra ou não com uma ação para receber os subsídios não pagos. "Mesmo tendo direito, nunca recebemos esses recursos". Ele diz que ainda está apurando quanto as usinas goianas têm a receber. O sindicato das usinas do Mato Grosso do Sul, presidido pelo empresário José Pessoa de Queiroz Bisneto, também entrou com ação cautelar (ainda não julgada) na Justiça Federal no dia 30 de dezembro. Embora a ação não cite valores, José Pessoa diz que as empresas do Estado têm cerca de R$ 6 milhões a receber. A briga entre governo e indústrias para o pagamento dos subsídios é antiga. Através da "conta petróleo", fundo administrado pela Petrobras que financiava subsídios ao álcool e outros combustíveis, as usinas de vários Estados recebiam diversos tipos de subvenções. Entre elas estavam recursos para equiparar o preço da cana e do álcool ao cobrado em São Paulo. No caso de Mato Grosso e Minas parte desses recursos deixaram de ser pagos no início de 2000 ou tiveram a forma de cálculo alterada, o que causa a contestação das usinas. A "conta petróleo" foi extinta no ano passado e os débitos e créditos relativos a esse fundo ainda estão sendo levantados pela Agência Nacional do Petróleo (ANP). A partir de 2002 a arrecadação de recursos para estimular a produção de álcool passou a ser feita por meio da Contribuição sobre Intervenção de Domínio Econômico (Cide), imposto que é cobrado sobre o preço dos combustíveis. A legislação que instituiu a cobrança não permite que os recursos da Cide sejam usados para quitar os débitos antigos, referentes à "conta petróleo".