Usinas termoelétricas vão produzir metade do previsto O Programa Prioritário de Termeletricidade (PPT), lançado em 1999 para incentivar o aumento do gás natural na matriz energética brasileira, não chegará à metade da potência prevista. Segundo a Associação Brasileira dos Geradores Térmicos (Abraget), que reúne os investidores nas usinas, dos 15,5 mil megawatts (MW) projetados, apenas 6,8 mil MW sairão do papel. De acordo com o levantamento da entidade, das 39 usinas previstas, 10 já estão concluídas e outras 13 em andamento. No entanto, 16 projetos foram suspensos por falta de contratos firmes para a compra da energia, diz o diretor da Abraget, Xisto Vieira Filho. A própria Petrobras, que é a maior investidora no setor, já anunciou que suspenderia alguns projetos de geração termoelétrica. "Cadê o comprador? Não dá para fazer um investimento desses sem contrato bilateral de venda de energia", diz o executivo. Para ele, a paralisia nos projetos pode criar o risco de déficit de energia a partir de 2004. "Não sabemos como o mercado vai se comportar. Se tivermos crescimento, vamos precisar de energia", explicou. Segundo Vieira Filho, o consumo de energia no País já chega aos níveis de 2000, antes do racionamento de energia de 2001. Em outubro deste ano, a região Sudeste consumiu 26,4 mil MW médios, perto dos 27 mil MW médios registrados no mesmo mês em 2000, calculou. A entidade vê no preço do gás natural importado da Bolívia o maior obstáculo para o desenvolvimento dos projetos térmicos. As cláusulas contratuais, chamadas de ´take or pay´ e ´ship or pay´ - segundo as quais a usina paga pelo gás mesmo quando não usar - também deveriam ser revistas, segundo o executivo, que já esteve no Ministério de Minas e Energia e agora trabalha na norte-americana El Paso. Os dois fatores aumentam o custo da energia gerada por térmicas. Na sua opinião, as perdas que os investidores vêm registrando com as usinas já concluídas - que vendem a energia abaixo do preço de custo - são provisórias e fazem parte do negócio. "Térmica é um seguro para o sistema, não é para ganhar no mercado spot (à vista). É para dar retorno a longo prazo", diz. A Petrobras, por exemplo, prevê perdas de até R$ 700 milhões nas atividades de geração de energia este ano.