Usinas vendem álcool com preço acima do estipulado em acordo Demorou pouco mais de um mês para que o acordo firmado entre governo e usineiros, que fixou em R$ 1,05 o preço do litro do álcool combustível na entressafra, fosse descumprido. De acordo com levantamento semanal do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea), da Esalq/USP, tanto o preço do anidro quanto do hidratado fechou, na média, em R$ 1,072 nas usinas paulistas esta semana. Na semana passada o preço do anidro fechou em R$ 1,046 e o do hidratado em 1,0379. O acordo foi selado no dia 11 de janeiro e tinha como objetivo frear a disparada do preço do combustível nas usinas e nos postos durante a entressafra, que vai até abril. Já prevendo o descumprimento do acordo e temendo o desabastecimento em virtude da demanda aquecida, o setor pediu, no início desta semana, uma nova reunião com o governo para rediscutir o mercado do álcool. Uma resposta deve ser dada pelo governo na próxima segunda-feira, dia 20. Além da demanda em alta no mercado interno, o abastecimento é ameaçado pelo crescimento das exportações. O álcool tem sido vendido para o mercado externo ao preço equivalente a R$ 1,15 o litro. A União da Agroindústria Canavieira de São Paulo (Unica) informou que deve divulgar em instantes uma nota oficial na qual comenta o aumento do preço do álcool acima dos limites acordados.