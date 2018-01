Usineiros pedem unificação da alíquota de ICMS sobre álcool De olho nas alternativas que possam reduzir os preços do álcool no mercado interno, os usineiros querem a unificação da alíquota do ICMS que incide sobre o álcool, proposta que foi defendida mais uma vez nesta semana, em Brasília, pelo diretor da União da Agroindústria Canavieira de São Paulo (Unica), Antônio de Pádua Rodrigues. Hoje, o imposto pode oscilar de 12%, como é o caso de São Paulo, até 30% no Pará, variações que acabam influenciando no preço final nos postos de combustíveis. "O problema na tributação do álcool é com os Estados. A redução da carga tributária deve ser negociada com os governos estaduais", comentou José Nilton de Sousa Vieira, do Departamento de Cana-de-Açúcar e Agroenergia do Ministério da Agricultura. A partir de fevereiro de 2007, quando o novo Congresso Nacional tiver sido empossado, os empresários do setor sucroalcooleiro prometem fazer pressão para a votação da reforma tributária, principalmente no que diz respeito ao ICMS único. No caso do álcool, o único imposto arrecadado que vai para o caixa do governo federal é o PIS/Cofins. Vieira explicou que os impostos cobrados sobre a produção e comercialização do álcool são bem menores que a carga tributária cobrada na gasolina e que o governo "não teria condições, a curto prazo, de abrir mão dessas receitas". De acordo com o representante do ministério, a preocupação dos empresários do setor é que o aumento no número de usinas eleve a oferta e, conseqüentemente, reduza os preços. De acordo com cálculos do governo, cerca de 14 novas usinas começaram a funcionar neste ano e outros 19 entrarão em funcionamento em 2007.