Usineiros querem estoque para garantir preço do álcool Diante da perspectiva de uma safra recorde de cana-de-açúcar este ano, na região Centro-Sul, o setor sucroalcooleiro está discutindo possibilidades de formar estoques de álcool para a exportação do produto, e que contribuam para segurar os preços em patamares acima do que prevê o mercado. Corretores apontam que entre junho e julho, considerados meses de pico da safra no Centro-Sul, os preços devem ser até 20% menores do que os negociados hoje no mercado, e que já estão sob forte pressão de queda. Segundo técnicos do setor, seria necessário retirar do mercado pelo menos 1 bilhão de litros de álcool para evitar que as previsões dos corretores se confirmem. Há quem diga que, diante do clima favorável nos últimos meses e pelas perspectivas de crescimento de safra acima do esperado anteriormente, o volume ideal a ser retirado do mercado para conter a queda dos preços é de 2 bilhões de litros. "Há pelo menos um ano venho falando que estaríamos em condições mais confortáveis na safra deste ano se as usinas optassem por reter um total de um bilhão de litros", afirmou Maurílio Biagi Filho, presidente da Companhia Energética Santa Elisa, de Sertãozinho. Biagi Filho é o principal entusiasta da idéia de criar uma empresa exportadora de álcool. A proposta ganhou força no setor nas últimas semanas. A empresa teria sede em Santos e seria composta por pessoas físicas indicadas pelos usineiros, mas que não fizessem parte do setor. A empresa se comprometeria a comprar parte da produção de álcool da região Centro-Sul, para negociá-la no mercado externo. Em contrapartida, as usinas destinariam entre 7% e 10% da cana para a produção de álcool, que seria comercializado com a empresa, independentemente do mix de produção do restante. "É uma proposta que substitui a possibilidade levantada por alguns produtores, de deixar a cana em pé. Ao mesmo tempo, é uma forma de tentar conquistar o mercado externo", explicou uma fonte que participou de reunião sobre o tema, realizada na semana passada em Ribeirão Preto. Para Biagi, entretanto, parte do empresariado resiste à idéia, por não acreditar na supersafra deste ano.