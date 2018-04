Uso da portabilidade na telefonia atinge 1,7 milhão Cinco meses depois de a portabilidade numérica ter sido implantada em todo o País, 1,7 milhão de clientes da telefonia já mudaram de operadora e permaneceram com o mesmo número telefônico. Segundo a ABR Telecom, entidade que administra a portabilidade no Brasil, a maior parte da migração (1,16 milhão) ocorreu na telefonia celular. Desde 1º de setembro do ano passado, 2,3 milhões de pessoas já solicitaram a portabilidade.