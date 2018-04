Uso da TED teve expansão de 293% A queda do piso de transferência eletrônica disponível (TED) de R$ 50 mil para R$ 5 mil em 29 de julho permitiu o crescimento de 293% no volume médio diário do novo meio de pagamento, segundo a Federação Brasileira das Associações de Bancos (Febraban). Wilson Amarante, diretor do Instituto Brasileiro de Relações com Investidores, que coordena debates hoje na Bolsa de Valores de São Paulo sobre o novo sistema de pagamentos, disse que o novo mecanismo está exigindo das empresas melhor gerenciamento de caixa e trouxe mais segurança para os negócios. Entre os dias 8 e 28 de julho, período em que o valor da TED era de R$ 50 mil, a média diária foi de 3.586 transações, e entre 29 de julho a 9 de agosto (primeiros dez dias úteis do novo piso de R$ 5 mil), a média de transações diárias subiu para 14.124. Segundo a Febraban, a redução do valor mínimo da TED provocou queda significativa do valor médio das transferência eletrônicas, que no mesmo período de comparação passou de R$ 813 mil para R$ 300 mil. A expectativa é de que o valor médio das transferência caia ainda mais.