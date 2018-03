Uso de imposto sobre combustível depende da guerra O uso da Contribuição sobre Intervenção no Domínio Econômico (Cide), o imposto federal sobre os combustíveis, para absorver a oscilação do preço do petróleo terá que esperar a definição sobre o conflito entre o Iraque e os EUA, disse hoje o secretário-executivo do Ministério de Minas e Energia, Maurício Tolmasquim. Como uma elevação do valor da Cide ? hoje em R$ 0,501 ? significaria um repasse imediato de preço ao consumidor, o governo prefere esperar por uma redução no preço internacional do petróleo. A criação de um fundo com recursos da Cide, ainda em análise pelo governo, depende de uma queda no preço do petróleo para que a alíquota do imposto possa ser aumentada sem repasse para os preços dos combustíveis. A Cide sobre a gasolina, por exemplo, poderia chegar a R$ 0,86, de acordo com a legislação. Hoje todo o recurso decorrente do imposto tem destino carimbado no orçamento da União. O aumento da Cide possibilitaria a criação de um fundo para ser usado para reduzir as oscilações internacionais no preço do petróleo evitando sucessivos repasses para o consumidor e perda de rendimentos para a Petrobras. Os repasses só ocorreriam em caso de uma grande alteração de preços, incapaz de ser absorvida pelo fundo. Tolmasquim disse que não há previsão de aumentos nos preços dos combustíveis por enquanto. ?Todos os estudos indicam que o preço de equilíbrio para o petróleo é US$ 25 por barril e é para aí que deve voltar depois que uma provável guerra começar", afirmou. "Então, se o preço aumenta agora, você contamina uma economia inteira, gera espiral inflacionária e depois? O preço cai de novo, mas o mal já está feito?.