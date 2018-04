Uso de recursos do FMI acalmará mercado, diz Deustche A analista do departamento de risco do Deutsche Bank, Maria Laura Lanzeni, disse que, a partir do momento que o governo brasileiro der sinais claros de como pretende usar os recursos do acordo com o FMI para combater a volatilidade, o nervosismo do mercado poderá ser atenuado. "A exemplo do que ocorreu antes do acordo com o FMI, os mercados parecem estar tendo neste momento uma reação negativa exagerada", disse Lanzeni. "Afinal, a sustentabilidade da dívida brasileira nos próximos anos, independentemente de quem vencer as eleições, é muito preocupante. Mas o fato é que o País obteve uma boa munição para enfrentar os próximos meses", pondera. Segundo ela, há uma grande expectativa para se saber como governo utilizará os recursos obtidos junto ao FMI. "Causa até uma surpresa que o governo não tenha ainda começado a usar esses recursos. Mas acho que isso sinaliza que ele não disposto a simplesmente dar esse dinheiro a especuladores e pretende adotar uma estratégia mais gradual, como por exemplo, oferecendo inicialmente apoio às linhas de exportação".