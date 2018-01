Uso do cartão de débito cresce 45% A Redecard, empresa responsável pela captura e transmissão das operações com cartões de crédito e débito das bandeiras MasterCard, MasterCard Eletronic, Maestro Redeshop e Diners Club International, registrou um aumento de 45,9% na utilização de cartões de débito durante 2002 e projeta desempenho semelhante para 2003. "Este ano deve ser marcado mais uma vez pelo crescimento expressivo do cartão de débito, que nos últimos três anos vem apresentando taxas de expansão em torno de 50%", disse o vice-presidente de marketing e produtos da Redecard, Fernando Pantaleão. "Os investimentos que teremos nesse sentido, somados ao enorme potencial de mercado para esse tipo de produto, devem garantir essa expansão." De acordo com o executivo, a Mastercard, que recentemente adquiriu a Redeshop, deve empreender uma série de investimentos para promover o uso de cartão de débito ao longo deste ano, o que não vinha sendo feito pela Redecard desde 2000. Segundo Pantaleão, os esforços serão concentrados na emissão de novos cartões e também na ampliação do número de estabelecimentos credenciados. "Nossa meta é conquistar 200 mil novas afiliações ao longo do ano, que se somarão aos 680 mil estabelecimentos já credenciados", afirmou. "Queremos também aumentar o número de emissões. O número de cartões tombados (emitidos) na Caixa é de 2 ou 3 milhões, sendo que o potencial é de 20 milhões." A Redecard fechou 2002 com um faturamento de R$ 34,5 bilhões, com os cartões de crédito contribuindo com 81,15% desse total, ou seja, R$ 28 bilhões. O valor médio de comprovante de venda para os cartões de crédito atingiu R$ 69,27 no ano, quase 3% maior do que o do ano anterior, de R$ 67,73. Para os cartões de débito, cujo faturamento no ano somou R$ 6,5 bilhões, o comprovante de venda médio subiu 5,26%, de R$ 38,23 para R$ 40,67. Os dados comprovam a preferência dos consumidores por utilizar os cartões de crédito para compras de valor elevado e os de débito em operações menores. Para 2003, Pantaleão projeta um faturamento de 15% a 16% maior tanto para os cartões de débito como para os de crédito. "Com as inovações tecnológicas que sempre adotamos e os investimentos que faremos, certamente atingiremos esse desempenho", disse.