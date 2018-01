Uso do cartão na Internet ainda causa receio O principal obstáculo para o aumento do comércio eletrônico na web é o receio que 68% dos internautas brasileiros têm de serem vítimas de fraudes decorrentes do uso do cartão de crédito. Para 55% dos internautas, a barreira está na impossibilidade de ver e tocar os produtos antes de comprá-los. As conclusões foram apresentadas hoje pela consultoria Ernst & Young, que incluiu pela primeira vez o Brasil em seu Global Study. O consumidor on-line é mais fiel, acredita o vice-presidente da consultoria Jorge Luiz Canabarro Menegassi. Isso porque 73% daqueles que já fizeram uma compra na rede relataram ter feito aquisições em cinco ou menos sites no último ano. Os consumidores brasileiros fizeram em média nove compras on-line por ano, com valor anual médio de US$ 493, enquanto os internautas norte-americanos fizeram 13 compras na web com valor médio de US$ 896 no mesmo período. Segundo a pesquisa, o principal artigo comprado pela Internet é o CD, adquirido pelo menos uma vez por 70% dos compradores on-line. Os altos custos de remessas foram criticados por 58% dos consumidores entrevistados no Brasil enquanto que mais da metade apontou o frete gratuito como um grande estímulo para o incremento do número de transações. Os principais sites apontados como favoritos para a compra foram www.submarino.com (34%), www.americanas.com (26%), ww.saraiva.com.br (20%), www.amazon.com (18%) e www.siciliano.com.br (14%).