Uso do FAT para dívida agrícola não agrada leitores O refinanciamento da dívida dos produtores agrícolas por meio de recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) parece não ter agradado a população brasileira. Resultado parcial da enquete feita pelo estadão.com.br aponta que 63,89% dos leitores não concordam com o uso do dinheiro do fundo para esse fim. "É um absurdo que recursos destinados aos trabalhadores sirvam de salvação para os empresários. Esse é o capitalismo que temos: um regime que só funciona graças à apropriação de fundos públicos, isenções fiscais, desregulamentação do trabalho etc.", opinou o leitor J.S. Faro. "A pasta da Agricultura deveria comportar verba suficiente para o amparo ao setor, um dos principais pilares do desenvolvimento brasileiro", completou outro leitor, Virgilio Pina. A proposta fez alguns leitores relembrarem a intenção polêmica do governo, trazida com o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), de utilizar os recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) para investimentos em infra-estrutura. "É o mesmo que dar o calote no FGTS dos trabalhadores. Aliás, devemos ressaltar que não é o primeiro movimento do atual governo no sentido de colocar as mãos nesses recursos", afirmou Alexandre Silva. "Não foi para isso que o FAT foi criado, da mesma maneira que o FGTS não foi feito para tocar o PAC", acrescentou Geraldo Santos. Inalio Cruz, que também participou da enquete, concluiu: "O setor requer medidas que vão além do refinanciamento. Na Região Norte e Nordeste há que se estudar inclusive o perdão de parte da dívida, tendo em vista o volume desta. Acho que essa solução vai consumir recursos do FAT, sem solucionar a questão." Outro lado Na opinião dos leitores que concordam com a proposta do governo, porém, "uma atividade de grande risco, como a agricultura necessita de proteção governamental", assinalou Sérgio de Freitas. Para eles, o real altamente valorizado tem prejudicado o setor, que "tem sido muito sacrificado", segundo Luiz Henrique Souza Ribeiro. "Os agricultores não podem pagar sozinhos com o alto risco da atividade agrícola, política cambial e o preço das commodities no mercado internacional", completou o leitor Jackson Luiz Pires Machado. Refinanciamento Com o uso do dinheiro do FAT, o governo fará uma operação inédita, porque não há registro de uso das verbas do fundo para o socorro da área agrícola. O fundo, vinculado ao Ministério do Trabalho, foi criado para custear os programas do Seguro-Desemprego, do Abono Salarial e também para financiar programas de desenvolvimento econômico. Os recursos do FAT voltariam ao governo por meio do Fundo de Recebíveis do Agronegócio (FRA) a ser criado. As empresas credoras dariam 20% de desconto sobre a dívida com o produtor e depositariam esse valor nesse novo fundo. Os produtores que optarem por recontratar a dívida terão, necessariamente, de pagar, à vista, 10% da dívida, volume também destinado ao FRA.