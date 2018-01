Uso do FGTS para fundo de investimento provoca críticas O representante da Confederação Nacional do Comércio no Conselho Curador do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), Pedro Cortez, afirmou ser contra a criação do Fundo de Investimento em Infra-estrutura com recursos do FGTS. "Se o patrimônio líquido do FGTS é jogado em um fundo de investimento, não há retorno garantido. Existem riscos, com possibilidade de o resultado ser positivo ou negativo", disse ele. Cortez explicou que o patrimônio líquido do FGTS é obtido pela diferença do que o fundo deve ao trabalhador e o que é produzido com a aplicação dos recursos. Ele destacou que os investimentos com recursos do FGTS precisam ter retorno do capital com remuneração fixa. "A aplicação dos recursos do FGTS em um fundo de investimento só seria viável se o Tesouro Nacional continuasse a responder pela devolução do capital alocado e se os recursos fossem remunerados conforme as regras do próprio FGTS", disse Cortez. O presidente do Sindicato da Indústria de Construção Civil do Estado de São Paulo (Sinduscon-SP), João Cláudio Robusti, também discorda da utilização de recursos do FGTS para a criação do Fundo de Investimento em Infra-estrutura. "A finalidade do FGTS é financiar habitação, saneamento e infra-estrutura urbana. Para o financiamento de portos, aeroportos e malha ferroviária, existem fontes como a Cide, que poderiam ser utilizadas", disse Robusti, lembrando que "existe uma carência enorme de habitação no País". Ele ressaltou que é favorável à criação do fundo de investimento, desde que utilize recursos de outras fontes, como a Contribuição de Intervenção no domínio Econômico (Cide) ou capital privado.