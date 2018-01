Uso do Speedy sem provedor será bloqueado Os clientes do serviço de acesso rápido à Internet da Telefônica, o Speedy, sem provedor de acesso têm até o dia 20 para regularizar sua situação. Os provedores e a operadora vão atualizar o software de autenticação, responsável por reconhecer o usuário e permitir seu acesso à rede. O sistema anterior não permitia bloquear os clientes sem provedor. O novo permitirá. Segundo o presidente da Associação Brasileira dos Provedores de Acesso, Serviços e Informações da Rede Internet (Abranet), Roque Abdo, existem 10 mil clientes do Speedy em situação irregular. A Telefônica confirma a troca do software de autenticação, mas não o número de usuários sem provedor ou a data para o fim do problema. Todos os usuários que contratam o Speedy precisam definir um provedor de acesso, que fica cadastrado junto à Telefônica. A operadora cuida da conexão da casa do cliente ao provedor. Daí para a rede mundial, a responsabilidade é do provedor de Internet. Para Abdo, a propaganda da Telefônica dá impressão ao público de que o provedor não é necessário.