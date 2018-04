Uso do viés dependerá do dia-a-dia, diz Fraga O presidente do Banco Central, Arminio Fraga, disse nesta terça-feira que o uso do viés da taxa de juros dependerá da avaliação do dia-a-dia. Ele deu essa declaração ao ser indagado se o resultado acima das expectativas das reuniões com os bancos internacionais ontem em apoio ao Brasil poderá resultar no uso do viés de baixa antes da próxima reunião do Copom. O presidente do BC disse que as reuniões de ontem foram um passo positivo, mas que o uso do viés dependerá da avaliação do dia-a-dia. Indagado se o ambiente já estaria mais favorável a uma baixa de juros no Brasil, Fraga respondeu: "Favorável, sim. Mas se é suficiente ou não, é o que vamos avaliar no dia-a-dia. Certamente, nesses dias aqui em Nova York não tenho tido condições de me concentrar. Vou voltar hoje à noite e me engajar nas condições com meus colegas", afirmou Fraga. Ele também disse que não vê ajustes generalizados de preços na economia decorrentes da desvalorização do câmbio. Segundo Fraga, em alguns setores mais sensíveis à variação do câmbio, houve aumentos. De acordo com ele, o consenso do mercado para a inflação deste ano é de 6,5% e, para o próximo, de 4,5%. "O que é bastante razoável neste ambiente. Algum repasse é natural que ocorra, mas não há nenhum processo generalizado de reajuste de preços", afirmou. Fraga disse também, em palestra, que o déficit em conta corrente poderá ser menor que a previsão de US$ 17 bi, ainda este ano. Ele disse que apesar de haver alguns elementos sazonais que façam com que o déficit em conta corrente no segundo semestre possa ser maior que no primeiro semestre, no ano todo o déficit deve ficar abaixo do valor previsto. Fraga disse também que o Brasil poderia perfeitamente viver com uma diferença de sete pontos entre a taxas de juros e a taxa de crescimento, referindo-se à necessidade de superávit primário de 3,75% do PIB prevista no acordo com o FMI para 2003. "Com esse nível de superávit, o Brasil poderá viver com uma taxa de juros real de 10% ao ano e de um crescimento do PIB de 3%", afirmou Fraga. Segundo ele, o País apresenta todas as condições para ter crescimento econômico, tendo em vista o regime de câmbio de flutuante, inflação baixa e situação fiscal "bem amarrada". Candidatos Fraga disse que todos os candidatos que concorrem à presidência da República no Brasil são favoráveis à manutenção da responsabilidade fiscal, da inflação baixa e de honrar contratos assinados pelo governo atual. Em palestra no Conselho das Américas, Fraga disse que os candidatos apóiam o pacote do Fundo Monetário Internacional, recentemente negociado com o governo brasileiro. "Ninguém no Brasil quer problemas com contratos e programação da dívida", afirmou Fraga. Segundo ele, o real "deverá se valorizar nos próximos seis meses" dados os fundamentos do sistema financeiro e as políticas monetária e fiscal. Fraga, no entanto, destacou que o real também dependerá do que o próximo governo fará quando tomar posse a partir de janeiro Crédito Fraga disse também que a retomada das linhas de crédito ao Brasil deverá ser um processo gradual. "Não esperaria uma mudança completa repentina. Poderá nos levar alguns trimestres para chegarmos aos níveis normais. E o mais razoável seria esperar para ver como o próximo presidente eleito agirá", afirmou. Indagado se o compromisso dos bancos firmado ontem se estenderia para além de 2002, Fraga disse que não há um prazo definido. "Não chamaria o que fizemos ontem de acordo, e preferimos deixar os compromissos dos bancos como algo mais amplo, com final aberto", afirmou. Ele voltou a reforçar a importância do apoio dos bancos para um reforço do balanço de pagamentos, que será uma das duas áreas de foco juntamente com a gestão da dívida doméstica.