USP oferece curso gratuito de redação A Universidade de São Paulo (USP) abriu inscrições para as novas turmas do Projeto Redigir, um curso gratuito de redação e expressão para estudantes que ainda não iniciaram o curso superior. São 260 vagas neste semestre, com início no dia 16 de março. Para se inscrever, é preciso comparecer, entre os dias 25 de fevereiro e 8 de março, ao Centro Acadêmico Lupe Cotrim, da Escola de Comunicações e Artes (ECA) da USP. Os candidatos devem levar um quilo de alimento não perecível - menos açúcar e sal - ou uma lata de leite em pó no dia de inscrição. Os professores, estudantes e profissionais formados pela Escola de Comunicações e Artes (ECA) e pela Faculdade de Letras serão os responsáveis pelas aulas de redação e gramática com duração de um semestre. Também serão discutidos temas voltados ao cotidiano e à realidade dos alunos. Como a procura costuma ser grande, haverá uma seleção e será dada preferência a alunos de baixa renda que freqüentaram escola pública. Porém, todos os interessados que estejam cursando o 3º colegial ou já terminaram o 2º grau e ainda não iniciaram nenhum curso superior podem participar. Neste semestre, o curso será realizado entre março e julho, com uma aula semanal de duas horas e meia de duração. O aluno poderá escolher dia - segunda-feira a sábado - e horário - manhã, tarde e noite - de acordo com sua disponibilidade. O programa ensinará técnicas de texto e literatura, bem como a produzir diversos tipos de textos, como cartas, descrição, narração e dissertação. O Projeto Redigir oferece também atividades culturais, como visitas a teatros e museus, biblioteca circulante e um jornal bimestral feito pelos próprios alunos Inscrições a partir do dia 25 As inscrições podem ser feitas de segunda a sexta-feira, das 12h30 às 19 horas, entre os dias 25 de fevereiro e 8 de março, no Centro Acadêmico Lupe Cotrim, da Escola de Comunicação e Artes da USP, na Avenida Professor Lúcio Martins Rodrigues, 443, na Cidade Universitária. É preciso levar um quilo de alimento não perecível cuja arrecadação será doada a asilos e orfanatos. O candidato deve levar cópia dos seguintes documentos: RG, comprovante de residência, comprovante de escolaridade (atestado emitido pela secretaria da escola ou xerox da carteirinha escolar ou certificado de conclusão) e comprovante de renda de todos os que ajudam no sustento da família. Maiores informações podem ser obtidas elo telefone 3091- 4013, na Internet (veja endereço no link abaixo) ou no próprio Centro Acadêmico.