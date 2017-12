USP orienta investidor pela Internet O Laboratório de Finanças da Faculdade de Economia e Administração da USP (Labfin-FEA) oferece serviços gratuitos de orientação a investimentos pelo site www.labfin.com.br. Coloca à disposição do público todo o conteúdo acadêmico e o banco de dados da instituição. O levantamento do Labfin, que leva em conta 15 das maiores instituições financeiras nacionais e 15 estrangeiras, prioriza a informação em vez de indicar tendências. O laboratório desenvolve guias de investimento e estuda cerca de mil fundos por mês. A primeira proposta da universidade é esclarecer sobre as modalidades de investimento renda fixa e variável, cambial e derivativos.