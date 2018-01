Usuários da Adress estão desamparados Os segurados da Administração, Representação de Sistemas de Saúde Ltda (Adress) no Rio de Janeiro estão desamparados e sem opções. A Agência Nacional de Saúde Complementar (ANS) determinou a liquidação extrajudicial da empresa na última sexta-feira e está tentando obter informações essenciais sobre a situação da empresa. A ANS ainda não sabe nem se existe uma rede mínima para prestar atendimento aos usuários. Vários hospitais credenciados deixaram a empresa por causa das dívidas. A falta de informação vai obrigar a agência a publicar um anúncio em um jornal carioca para pedir que os usuários que estejam com seu pagamento em dia procurem a ANS. O objetivo é quantificar o número de segurados. Uma das recomendações da ANS ao cliente da Adress é não pagar mais o plano até que saia um balanço preliminar da situação da empresa. A agência lembra que o segurado tem direito ao atendimento com até dois meses de atraso no pagamento. Já o Procon - RJ, órgão de defesa do consumidor ligado ao governo estadual, informou que, dada a incerteza da situação, não está dando nenhuma recomendação ao usuário até sexta-feira. Segundo o assessor jurídico do Procon, Jacob Atallah, a ANS prometeu um primeiro balanço sobre a Adress para o Procon-RJ para sexta-feira. "Como não sabemos o que vai ocorrer com a empresa estamos registrando as queixas dos consumidores e encaminhando para agência", disse Atallah. De acordo com o levantamento do Procon - RJ, a Adress é a quarta empresa no ranking de queixas dos consumidores contra as empresas de saúde. O assessor jurídico contou também que há nove processos contra a empresa no Procon - RJ por causa de problemas com atendimento. " Os processos são por causa do descredenciamento de dois terços da rede", disse Atallah. Em outubro, o Procon - RJ multou a empresa em R$ 21.920,46 por irregularidades no pagamento de consultas. Médicos têm atrasos nos pagamentos desde 1999 A diretora do Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro (Cremerj), Márcia Rosa de Araújo, contou que os médicos estão com os pagamentos atrasados desde outubro de 1999. A orientação do Cremerj aos profissionais é que eles cobrem dos clientes os R$ 32, definido como preço da consulta pela Associação Médica Brasileira (AMB), e que o paciente cobre a restituição da empresa. "Não dá para trabalhar para uma empresa que não paga." De acordo com Márcia, só para os 75 médicos que procuraram o Cremerj, a Adress está devendo R$ 200 mil. A Agência Estado tentou localizar a diretoria da Adress, mas a empresa não atendeu nenhum dos telefonemas.