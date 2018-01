Usuários reclamam do transporte de ônibus Enfrentar o trânsito de São Paulo não é nada fácil. Pior que isso é sentir-se desrespeitado. E muitas vezes é esse sentimento que prevalece no relacionamento entre passageiros e motoristas. Usuários que dependem dos ônibus para exercer suas atividades, sejam profissionais ou pessoais, reclamam da postura de alguns profissionais. A empresa responsável pela administração de 53 empresas de ônibus, a São Paulo Transportes SPTrans), registrou, de janeiro a junho deste ano, 5534 multas graves, 3890 multas médias e 2443 leves. Entre as reclamações, a campeã é o não atendimento ao sinal de embarque ou desembarque. Em maio, entre 3296 queixas, 818 referiam-se a essa reclamação, o que representa 24,82%. Confira na tabela abaixo as principais reclamações: Infração N.º de reclamações Porcentagem Não atender sinal de embarque/desembarque 818 24,82% Intervalo excessivo entre os ônibus 724 21,97% Descumprimento de horário 343 10,41% Desrespeito ao percurso 302 9,16% Imprudências gerais 279 8,26% Velocidade incompatível (excessiva) 100 3,03% Fiscalização e multas A SPTrans considera como multa grave não atender solicitação ao sinal de embarque/desembarque, estacionar veículo afastado da calçada (meio fio), alterar itinerário previsto, excesso de velocidade, entre outras. Entre alguns exemplos de multas médias estão operar ônibus com defeito, com janela defeituosa ou com ausência de pára-brisa e trafegar de porta aberta. Para as leves, alguns exemplos são manter em circulação veículos com vidro quebrado, com banco solto, quebrado ou com degraus em mal estado. Quando uma falta considerada leve é cometida, primeiramente é encaminhada uma advertência. Somente em casos de rescindência, a multa é realmente aplicada. As multas ainda utilizam a Ufir (Unidade Fiscal de Referência), apesar desse indexador de tributos ter sido extinto em outubro passado. De acordo com determinação da Prefeitura, publicada em janeiro no Diário Oficial, para calcular o valor da multa é necessário multiplicar a quantidade de Ufir por R$ 1,1276. Para as multas graves, os valores são de 238,3 Ufir, para as médias são de 95,32 Ufir e, para as leves, 47,6 Ufir. Com o objetivo de melhorar a qualidade dos serviços, a Assessoria de Imprensa da SPTrans informa que, atualmente, a empresa está reestruturando a regulamentação da Portaria 005/98, já utilizada. O departamento de recursos humanos está trabalhando em parceria com os demais departamentos das empresas administradas com a intenção de qualificar e treinar da melhor forma cobradores e motoristas. A empresa também conta com um programa específico para treinamento com passageiros especiais. Qualquer passageiro que se sentir desrespeitado pode fazer sua reclamação pelo telefone 158 da Central SPTrans. O atendimento ocorre de segunda a sábado, das 7 às 19 horas.