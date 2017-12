Utilização da capacidade da indústria tem maior nível desde 77 O nível de utilização da capacidade instalada da indústria de transformação alcançou 86,1% em outubro, a maior taxa da série completa da Sondagem Conjuntural da FGV desde janeiro de 1977 (87%), e a melhor para um mesmo mês de outubro desde 1976 (89%). Incluindo o ajuste sazonal, o indicador de capacidade de outubro fica em 85,2% e passa a ser o maior desde abril de 1995 (85,4%). Segundo o coordenador da pesquisa, Aloisio Campello Júnior, houve um forte crescimento da economia e da demanda ao longo de 2004, depois de dois anos em que os investimentos na produção foram relativamente baixos. Isso explica grande parte do aumento do uso da capacidade. Dados da FGV mostram que em 2000 a indústria investiu o equivalente a 6,98% do volume de vendas e 8,46% em 2001. Nos anos de 2002 e 2003, as taxas de investimento foram de 5,73% e 5,93%. Para 2004, a estimativa é que a taxa alcançará 6,52%, acima dos dois últimos anos, mas abaixo, ainda, de 2000 e 2001.