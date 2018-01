Utilização de capacidade industrial chega a 80,8%, diz FGV O nível de utilização da capacidade instalada nas indústrias subiu para 80,8% em janeiro deste ano, superior em 1,3 ponto porcentual ao nível registrado em janeiro de 2002. Os dados foram divulgados na Sondagem Conjuntural da Indústria da Transformação da Fundação Getúlio Vargas (FGV), que ouviu 1.148 empresas entre 15 de dezembro do ano passado e ontem. A sondagem diagnosticou também que 14% das empresas consultadas consideram boa a situação dos negócios, enquanto que, para 11%, os negócios estão fracos. Segundo a FGV, permanecem em 50% as intenções de aumento de preços para o trimestre de janeiro a março, porcentual similar ao registrado na última sondagem, divulgada em outubro. O processo de substituição de importações na indústria brasileira é "conjuntural e vinculado ao câmbio", segundo avalia o economista responsável pela Sondagem Conjuntural da Indústria de Transformação da Fundação Getúlio Vargas (FGV), Salomão Quadros. Segundo ele, os dados revelam que a intenção de compras de insumos das indústrias no mercado externo na sondagem realizada neste mês é maior do que a registrada no levantamento de outubro, quando a trajetória do câmbio era ascendente. "O processo de substituição de importações diagnosticado no trimestre passado não foi acompanhado de investimentos industriais para esse fim. É reversível e conjuntural", disse Quadros. Para ele, os movimentos de queda na cotação do dólar levam as empresas rapidamente a buscarem insumos no mercado externo.