Utilização de telefonia pública bate recorde O crescimento da planta de telefonia fixa e o aumento do número de celulares em operação, principalmente pré-pagos, foram decisivos para que o uso da telefonia pública batesse recorde no ano passado. Apesar da expansão, as operadoras já se preparam para um refluxo neste movimento a partir de 2002, quando a demanda por novas linhas, tanto fixas quanto móveis, deverá estar bem melhor atendida, e começam a explorar novas aplicações, como o acesso à Internet ou recarregamento de pré-pagos. Para as operadoras de telefonia, alguns fatores explicam as marcas recordes de 2000. O maior deles é que as pessoas têm muito mais para quem ligar, já que amigos e conhecidos passaram a ter telefone em casa ou celular. Para o consultor de marketing em telefonia pública da Brasil Telecom, Wilson Sampaio, os usuários de pré-pago estão recorrendo aos orelhões para retornar as chamadas. "É muito mais barato", lembra. Pelos cartões telefônicos, o consumidor paga R$ 0,07 por crédito, com direito a dois minutos em ligação local. Cada minuto no celular pré-pago não sai por menos de R$ 0,40. Outro incentivador do uso dos terminais públicos foi a própria disponibilidade dos mesmos. Para cumprir as metas da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), as operadoras se viram obrigadas a reparar os equipamentos defeituosos em menor tempo e a instalar um número maior de aparelhos. Só no Estado do Rio de Janeiro foram 13.160 novos telefones públicos em 2000, com investimento de R$ 10 milhões. Esse ano entram em operação outros 48.100 terminais, de acordo com o gerente de telefonia pública da Telemar-Rio, Hernane Gutierres. Na Brasil Telecom, a planta foi expandida em 37,4% no ano passado. O fato de existirem mais aparelhos funcionando, com o serviço alcançando municípios menores, deverá reduzir a média mensal de uso por equipamento. Ao passo que aumenta o número de telefones fixos e de celulares, as empresas também projetam um crescimento menos acentuado na venda de créditos para este ano. Telemar e Brasil Telecom esperam um aumento em torno de 10%, ou praticamente a metade do verificado em 2000. Para sustentar a venda desses créditos, a Telemar lançou um terminal de acesso à Internet - o Orelhão Net, que funciona a partir da inserção do cartão telefônico, o mesmo utilizado nos terminais públicos. Por enquanto, existem apenas seis em fase de testes na Barra da Tijuca, mas a meta da operadora é instalar 2.800 até dezembro em vários estados, sendo 400 deles no Rio de Janeiro, afirma Gutierres. "Trabalhamos para agregar serviços à telefonia pública", diz o consultor de marketing em telefonia pública da Brasil Telecom, Wilson Sampaio. Segundo ele, as novidades estarão disponíveis ao consumidor a partir do ano que vem, mas a empresa já começa a avaliar oportunidades de negócios. Entre eles está um aparelho que permitirá o acesso à Internet no próprio terminal telefônico. A recarga do celular via orelhão também está em estudo.