Utilizar: feira de utilidades para o lar As últimas novidades em utilidades para o lar, armarinhos, artigos para lojas de R$ 1,99, camping e acessórios para fogão serão apresentadas por mais de 80 fabricantes na Utilizar 2000. O evento acontece no Expo Center Norte de 15 a 19 de novembro e, pela primeira vez, será aberto ao público. Os promotores pretendem consolidar a feira, neste ano, como a grande vitrine de um mercado que movimenta anualmente R$ 2,75 bilhões no Brasil. Para os empresários do setor, esta será uma oportunidade especial para fechar negócios e renovar os estoques para o Natal, que promete ser um dos melhores do Plano Real. A expectativa é a de receber pelo menos 25 mil visitantes nos cinco dias da feira, muitos do interior e de outros estados. Os organizadores acreditam que é justamente nesta época do ano que lojistas e sacoleiros procuram os centros atacadistas de São Paulo para renovar estoques. Alguns dos expositores da Utilizar 2000 são: 3D (brinquedos e plásticos em geral); Cerâmica Neri (cerâmicas); Rossi (vassouras); Giraterm (vidros em geral); West (ferramentas); Maribel (cortinas para box, capas de máquina, toalhas de mesa); e Nautica (camping e barcos infláveis). Para maiores informações, o interessado deve acessar o site da Utilizar (veja link abaixo)