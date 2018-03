Vaca de R$ 1,19 milhão é arrematada em leilão Um grupo de pecuaristas e empresários arrematou uma vaca pela bagatela de R$ 1,19 milhão durante Leilão na cidade de Uberaba, em Minas Gerais. O remate da fêmea Helen da Terra Boa, campeã em várias feiras agropecuárias, foi durante a madrugada de segunda-feira, na Fazenda Mata Velha, no Leilão Elo da Raça, que faz parte da Programação da 69ª Exposição Internacional de Gado Zebu (Expozebu). Depois de formarem um consórcio, a Agropecuária Santa Bárbara Ltda, Sajol Participações Ltda e os pecuaristas Henri Slezinger e Jonas Barcellos arremataram a vaca, de sete anos e sete meses. Os compradores pagarão o animal em 14 parcelas de R$ 85 mil. Em 1998, Helen da Terra Boa alcançou o valor de R$ 192 mil. Ela teve uma valorização de R$ 1 milhão em cinco anos e é o animal mais caro comercializado até hoje durante a Expozebu. Mas o recorde mundial de preço continua com a vaca Olímpica T.E. da Mata Velha, comercializada em 2002 durante a Expoinel, também em Uberaba, que teve 50% de sua produção arrematada por R$ 1,6 milhão. Nos últimos oito dias foram realizados 16 leilões, com a comercialização de mais de 17 mil animais, num total de R$ 29,5 milhões. A 69ª Expozebu termina em 12 de maio.