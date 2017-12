Vaca louca: Brasil não tem estratégia para vender mais carne O secretário de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Ivan Ramalho, afirmou há pouco que o governo não tem ?nenhuma medida específica de exportação? para aumentar as vendas de carnes de forma a aproveitar melhor o espaço deixado pela diminuição de vendas da carne norte-americana depois da notícia de que um animal estava infectado com o mal da vaca-louca. ?Se houver uma queda no consumo mundial, poderá favorecer nossas exportações de outras carnes, como suína e de frango, ou até de bovina, porque temos o boi verde ?, disse Ramalho, em entrevista coletiva que terminou há pouco. De acordo com ele, o País não precisa preocupar-se com o eventual aumento da demanda. ?Temos produção suficiente para tanto?, ressaltou. O secretário disse que uma retomada da economia em 2004 criará espaço para um bom crescimento das importações na comparação c om o ano passado. Em 2003, o saldo da balança comercial cresceu principalmente graças ao aumento das exportações, enquanto as importações cresceram apenas 2,2%. "Em 2004, por causa da retomada que se espera, a nossa expectativa é de que as importações cresçam", disse Ramalho, em entrevista coletiva encerrada há pouco. Exemplo desse possível crescimento são as importações de bens de capital. Termômetro do nível de investimento em capacidade produtiva, elas cresceram 14,8% nos últimos quatro meses em relação a igual período de 2002, o que atenuou a queda verificada em todo o ano de 2003 ante 2002, de 10,7%, segundo o ministério. "A expectativa é de que continuem crescendo em 2004, até por conta dos ex-tarifários que contemplam cerca de 1,6 mil tipos de máquinas", disse o secretário de Comércio Exterior. As importações de bens de capital alcançaram US$ 10,348 bilhões no ano passado ante US$ 11,593 bilhões em 2002. O secretário ressaltou que a retomada do desenvolvimento, principalmente por parte da indústria, deverá fazer crescerem as importações de matérias-primas e bens intermediários, que são insumos industriais. Em 2003, as compras desses produtos cresceram 10% ante 2002, tendo passado de US$ 23,455 bilhões para US$ 25,793 bilhões. As importações d e bens de consumo também podem crescer, segundo o secretário, revertendo a queda de 6,2% que tiveram no ano passado (de US$ 5,907 bilhões para US$ 5,538 bilhões).