Vaca louca: cresce número de mortes por variante humana O número de mortes decorrentes da variante humana da encefalopatia espongiforme bovina (EEB), ou doença da vaca louca, cresceu no ano passado pela primeira vez em quatro anos, embora especialistas tenham dito hoje que a tendência geral é de declínio no volume de pessoas contaminadas pela doença. O Departamento da Saúde britânico informou em relatório que, em 2003, 18 pessoas foram vítimas da variante humana, também chamada de Creutzfeldt-Jakob, provavelmente depois de terem ingerido produtos derivados da carne bovina proveniente de animais contaminados. O número representa uma vítima a mais que em 2002 e também registra o primeiro crescimento desde 1998. No entanto, especialistas disseram que as estatísticas não são muito significativas, já que as mortes, embora sejam mais fáceis de serem rastreadas, não representam a direção mais segura de como a doença está se desenvolvendo. "A não ser que exista um padrão uniforme - por exemplo, a morte de todas as vítimas ocorreu em exatamente 7 dias -, as mortes podem ocorrer em qualquer momento e por qualquer tipo de razão", disse Richard Wright, neurologista da Unidade de Acompanhamento de Creutzfeldt-Jakob de Edimburgo, na Escócia. Segundo Wright, a contagem do número de novas pessoas contaminadas pela doença seria mais confiável, mas muito mais difícil de ser definida. "As análises são feitas trimestralmente - tanto para mortes, como para os novos casos - e, nos últimos 3 ou 4 trimestres, houve uma tendência consistente de queda na incidência da doença", disse. Especialistas, todavia, disseram que ainda é muito cedo para afirmar que a epidemia atingiu seu pico e que os números vão se manter em queda. Até o momento, 139 pessoas no Reino Unido, e outras 10 em outros países, morreram por causa da doença. Outras 6 pessoas infectadas continuam vivas em território britânico. Quando a doença foi descoberta em 1996, alguns analistas acreditavam que o número de pessoas infectadas pela doença pode chegar a 500 mil. Os mais recentes estudos mostram que o número de novos casos pode variar de 10 a mais de 7 mil até 2080. Caso a doença se espalhe para outros pontos do planeta e fique provado que ela pode ser transmitida através do sangue, os cálculos teriam que ser revisados.