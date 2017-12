Vaca louca: delegação dos EUA visita hoje a Coréia do Sul Em mais uma tentativa de reverter a recente onda de embargos à carne bovina norte-americana, autoridades do setor agrícola dos EUA chegaram hoje à Coréia do Sul para discutir o caso de vaca louca registrado na semana passada em território americano. Antes de chegar a Seul, a delegação passou pelo Japão, que rejeitou ontem o pedido dos EUA de que o embargo fosse encerrado. A mídia sul-coreana afirma que a delegação dos EUA, liderada por David Hegwood, conselheiro comercial da secretária de Agricultura dos EUA, Ann Veneman, deve fazer o mesmo pedido em Seul, apesar de a embaixada norte-americana ter negado tal informação. "Ao contrário das informações da imprensa, o objetivo da visita da delegação não é pressionar o governo coreano a reabrir imediatamente o mercado coreano para as importações de carne dos EUA", informa nota da Embaixada dos EUA em Seul. A delegação vai informar Seul sobre as investigações do caso de vaca louca nos EUA e discutir os próximos passos. As informações são da Dow Jones.