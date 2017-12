Vaca louca: EUA condenam à morte 450 bezerros As autoridades agrícolas dos EUA decidiram condenar à morte 450 bezerros no Estado de Washington, inclusive uma cria da vaca Holstein em que foi diagnosticada encefalopatia espongiforme bovina, o mal conhecido como doença da vaca louca. Os bezerros, de um mês de vida, serão sacrificados esta semana em local ainda desconhecido. O rebanho condenado é um dos três colocado sob quarentena por ser do mesmo criador da vaca infectada. A decisão de sacrificar os animais foi tomada porque não está descartada a possibilidade de transmissão da doença de mãe para cria e não foi possível identificar qual bezerro seria filhote da vaca atingida pela doença. O proprietário dos bezerros receberá uma indenização do governo no valor de mercado do rebanho. Diálogo - Os funcionários do departamento de agricultura norte-americano também informaram que pretendem enviar uma comitiva ao México para dialogar sobre a proibição imposta à importação de carne dos EUA. O México é um dos 30 países do mundo que suspendeu, no último mês, as importações de carne bovina norte-americana, depois que foi informado o primeiro caso da doença naquele país.