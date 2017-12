Vaca louca: EUA querem mudar normas para poder exportar O subsecretário da Agricultura dos EUA para Serviços Estrangeiros, J.B. Penn, disse que seu país está próximo de conseguir que a OIE, agência mundial para saúde animal, mude suas normas de modo a permitir a retomada das exportações norte-americanas de carne bovina. Mais de 70 países suspenderam suas importações de carne dos EUA depois de 23 de dezembro, quando foi constatado no país um caso de encefalopatia espongiforme bovina, a doença da vaca louca. "Nós achamos que a OIE deveria revisar suas normas para torná-las mais atualizadas com o que conhecemos sobre essa doença. Esperamos que a OIE faça isso e que possa ser retomado o comércio com países que têm surtos muito limitados, como uma única vaca", disse Penn. Em maio do ano passado, quando um único caso do mal da vaca louca foi constatado no Canadá, os EUA foram um dos primeiros países a suspenderem as importações de carne bovina canadense. A mudança nas normas da OIE pedida pelos EUA já foi aprovada por um comitê científico da organização mas, para ser implementada, ela ainda depende de votação dos 166 países-membros, o que deverá acontecer em maio próximo.