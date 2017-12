Vaca louca: exportação brasileira pode crescer 10% O Brasil precisa provocar um dialogo com países que ainda têm restrições à importação da carne bovina brasileira, principalmente na questão sanitária, disse o economista e consultor especializado no setor de carne, José Milton Dallari, da Consultoria Decisão. Segundo ele, desta maneira seria possível elevar em 10% as exportações do nosso produto, "o que é muito, pois hoje já exportamos de 1 milhão a 1,3 milhão de toneladas de carne bovina". As autoridades sanitárias do Brasil precisam conversar e negociar urgentemente com os mesmos funcionários da Coréia do Sul, México e Japão, avalia. "Temos possibilidade de ganhar espaço nos Estados Unidos agora com o problema da vaca louca, afirmou. Hoje o País é um dos principais exportadores de carne bovina do mundo, se emparelhando com a Austrália, afirma. O problema da vaca louca será tratado em reunião em Brasília na próxima segunda-feira convocada pelo ministro Roberto Rodrigues. "Poderemos discutir uma forma de como tirar vantagem. Somos um dos maiores produtores, e com vários Estados produzindo, sem problemas de febre aftosa. Hoje 98% da carne brasileira são produzidos em pastos, fora do confinamento, o que mostra a sua qualidade", disse.