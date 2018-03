Vaca louca faz Canadá colocar fazendas em quarentena Autoridades colocaram em quarentena outras duas fazendas da província de Alberta por causa do registro de encefalopatia espongiforme bovina (EEB), a doença da vaca louca, em um animal de oito anos. George Luterbach, da Agência de Inspeção Alimentar do Canadá, disse hoje que os 150 animais do rebanho da fazenda foram sacrificados para serem testados e as três outras fazendas estão em quarentena. Os investigadores estão tentando saber todo o histórico do animal, incluindo informações sobre a alimentação, já que a doença pode ser contraída por meio da ração elaborada com restos de animais contaminados. Japão, Austrália, Coréia do Sul e Nova Zelândia se juntaram aos Estados Unidos no embargo às importações de carne bovina e animais canadenses.