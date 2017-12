Vaca louca: USDA anuncia novas regras de segurança O Serviço de Inspeção e Segurança de Alimentos (FSIS, na sigla em inglês) do Departamento de Agricultura dos EUA (USDA) publicou hoje quatro novas regras que possibilitam a implementação das medidas de segurança contra a doença vaca louca anunciadas na semana passada pela secretária de Agricultura dos EUA, Ann Veneman. Em 30 de dezembro, Veneman anunciou uma série de políticas que fortaleceriam a proteção contra a doença, incluindo o embargo imediato à carne de animais que não conseguem se sustentar em pé sozinhos. Uma das regras anunciadas ontem determina que os inspetores do FSIS não podem marcar os animais que passaram por testes com o símbolo de "inspecionados e aprovados" até que os exames confirmem que o animal realmente não está contaminado pela doença. Na questão dos materiais considerados de risco, o FSIS determinou uma lista de partes de animais com 30 meses ou mais de idade que estão proibidas de serem usadas na cadeia alimentar humana. São elas: crânio, cérebro, glândula trigeminal, olhos, coluna vertebral, medula espinhal e glândula dorsal. O FSIS proibiu ainda o uso do intestino delgado dos animais de todas as idades. Ainda segundo as novas regras, os abatedouros e frigoríficos terão que implementar o sistema de "recuperação avançada de carne" (AMR, na sigla em inglês), que consiste em remover o tecido muscular dos ossos de carcaças por meio de um sistema de alta pressão, que evita que restos de ossos sejam misturados com a carne. Apenas a carne retirada dos ossos pelo sistema AMR poderá ser rotulada como "carne". Ainda na questão da segurança, o FSIS determinou que os animais não poderão mais receber injeções com revólveres no processo de abate. De acordo com o relatório do FSIS, aquela prática pode fazer com que partes cerebrais sejam deslocadas para os tecidos da carcaça. De acordo com o comunicado do FSIS, as regras foram publicadas no Diário Oficial e estão abertas a comentários do público por 90 dias.