Vaca louca veio do Canadá, dizem os EUA O gado infectado com o mal da vaca louca encontrado em uma fazenda em Washington foi importado para os EUA do Canadá há cerca de dois anos, segundo informaram investigadores federais. Dr. Ron DeHaven, veterinário chefe o Departamento de Agricultura dos EUA, disse que oficiais canadenses entregaram fichas que indicam que o animal fazia parte de um rebanho de 74 vacas que foram vendidas em Alberta, Canadá. "Esses animais eram todos leiteiros e entraram nos EUA apenas há dois ou dois anos e meio, então a maioria deles ainda está vivo," disse DeHaven. Ele enfatizou que pelo fato de um gado estar infectado não significa que todo o rebanho de 74 cabeças possa ter a mesma doença.