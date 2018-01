Vaca nelore é leiloada a preço recorde de R$ 1,47 milhão O leilão Elo de Raça, da fazenda Mata Velha em Uberaba, Minas Gerais, comercializou hoje o animal mais caro de todas as edições da Expozebu, que este ano completa 70 anos. A fêmea nelore Marilin Montanha TE, de propriedade da Brasif, foi arrematada por R$ 1,47 milhão por João Carlos Di Gênio e Agropecuária Santa Bárbara. O recorde anterior era da fêmea Helen da Terra Boa vendida no ano passado por R$1,19 milhão. A movimentação do pregão de hoje foi de R$ 10,9 milhões, o maior em vendas até o momento, com a comercialização de 32 fêmeas nelore, o que representa uma média de R$ 341,4 mil por cabeça. Do leilão Elo de Raça também saíram os outros dois animais mais caros da ExpoZebu. Volúpia Zebulândia VR TE, vendida por Torres Homem Rodrigues da Cunha, saiu por R$ 1,190 milhão. O comprador foi João Carlos Di Gênio. E Dalle da Europa, arrematada por R$1,134 milhão vendido para a fazenda Oriente e Oswaldo Pzol. A Expozebu será realizada até o dia 10 de maio.