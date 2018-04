Vacinação contra aftosa acontece em 15 Estados e no DF Pecuaristas de 15 Estados e do Distrito Federal devem vacinar seus rebanhos contra a febre aftosa no mês de novembro, informou nesta quinta-feira a Secretaria de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura. O rebanho nesses Estados soma 148 milhões de bovinos, o que representa 72% do total de 200 milhões de cabeças no País. Os búfalos também devem ser vacinados no próximo mês. A segunda etapa da campanha de erradicação da aftosa abrange os seguintes Estados: Acre, Amapá, Amazonas, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Piauí, Rondônia, São Paulo, Sergipe e Tocantins. Em Goiás, a Agência Goiana de Defesa Agropecuária (Agrodefesa) antecipou para esta sexta-feira o início da vacinação. Segundo o órgão, um fim de semana a mais na campanha contribui para aumentar o índice de cobertura vacinal, pois os pecuaristas que moram na cidade costumam passar os finais de semana na fazenda, permitindo que tenham um tempo maior para vacinar o gado. As informações são da Assessoria de Imprensa do Ministério da Agricultura.