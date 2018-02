Vacinação contra aftosa será retomada na segunda-feira Pecuaristas de Alagoas, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceará e Roraima devem vacinar seus rebanhos contra a febre aftosa a partir de segunda-feira, dia 2, informou nesta sexta-feira o Ministério da Agricultura. No total, devem ser imunizados mais de 7,5 milhões de cabeças de gado e búfalo durante o mês de outubro. A aftosa é uma doença contagiosa, causada por vírus de rápida multiplicação. Ataca todos os animais de casco dividido, como caprinos, ovinos, bubalinos suínos e principalmente bovinos. Os animais doentes apresentam feridas na boca, nas tetas e entre as unhas. Afastam-se dos outros, babam, deixam de comer e beber. A vacina, única maneira de evitar a doença, deve ter o selo de garantia e ser mantida entre 2º e 8º Graus Celsius. Após aplicar a vacina, o pecuarista deve ir ao escritório da Secretaria de Agricultura apresentar a nota fiscal, esclareceu a Assessoria de Imprensa da pasta.