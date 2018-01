Semana tem vagas abertas na Unilever, Cargill, Coca-Cola e Tim; confira

A temporada de programas de estágio e trainee das grandes companhias continua aberta e agora foi a vez da gigante de bens de consumo, Unilever, anunciar a abertura do processo seletivo.

Para os recém-formados em cursos de graduação interessados em ingressar no mercado de trabalho em 2018, a companhia recebe inscrições de 1º a 24 de novembro. Para participar, acesse o site da companhia ou a página da Unilever no LinkedIn.

A companhia procura jovens formados nas áreas de marketing, finanças, tecnologia da informação e customer development. Essa última categoria engloba sllete áreas, entre elas, trade marketing, merchandising e vendas. Os pré-requisitos são concluir ou ter concluído a graduação ou pós-graduação entre 2015 e 2017, ter disponibilidade para residir fora do seu local de origem e, caso seja estrangeiro, é preciso ter visto permanente de trabalho no Brasil.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os inscritos no processo da Unilever vão passar por etapas que incluem o uso de inteligência artificial para a identificação de habilidades e perfis comportamentais, além da aplicação de jogos digitais em que os candidatos são desafiados a solucionar problemas relacionados ao Plano de Sustentabilidade da Unilever.

Apenas os aprovados para a última etapa da seleção vão participar de uma atividade presencial. "Os finalistas vivenciarão por um dia a rotina de quem ocupa cargos de liderança, participando de reuniões de trabalho com os principais executivos da empresa, entre outras atividades", informa a Unilever, em nota.

O Programa de Trainee da Unilever tem duração média de três anos e a edição de 2018 terá de 10 a 15 vagas abertas. Atualmente, 40% dos diretores e vice-presidentes da Unilever Brasil são ex-trainees.

Os benefícios oferecidos são plano de participação nos resultados, assistência médica e odontológica, vale-refeição, seguro de vida em grupo e plano de previdência privada. O salário inicial, assim como as condições de mudança de cidade, serão anunciados durante a fase presencial do processo seletivo, festacou a companhia.

Agronegócio. A Cargill está com inscrições abertas para o seu programa de trainee. A companhia busca jovens cuja conclusão da graduação vai de dezembro de 2014 a dezembro de 2017 nas áreas de Administração, Agronomia, Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Ciências dos Alimentos, Comunicação Social (Publicidade e Propaganda), Engenharia, Marketing e Medicina Veterinária.

É preciso ter inglês a partir do nível avançado e mobilidade geográfica.

Para se inscrever, é preciso acessar o site da companhia. A empresa recebe inscrições até o dia 21 de novembro. Os aprovados para o programa de trainee receberão remuneração alinhada com as melhores práticas do mercado, segundo a Cargill. Vale-refeição ou restaurante interno, programa de participação nos resultados (PPR), assistência médica e odontológica, plano de previdência privada, seguro de vida, cooperativa de crédito, grêmios locais – atividades esportivas, culturais e de lazer e benefícios de final de ano.

Concurso público. Para os interessados em atuar no setor público, a Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo abriu um concurso público para o preenchimento de 156 vagas em diferentes unidades e cidades.

Os salários variam de R$ 1.104,00 a R$ 3.711,79. As inscrições custam entre R$ 13 e R$ 85 e para se inscrever é preciso acessar esse o site RBO Concursos. As inscrições vão de 1º de novembro até 16 de novembro de 2017, sendo que o último dia para pagar a incrição é 17 de novembro.

As provas objetivas e dissertativas serão realizadas nas cidades de Campinas, Presidente Prudente, Bauru, São José do Rio Preto ou São Paulo, no dia 7 de janeiro de 2018, conforme previsto pela Secretaria.

O cartão de convocação para a prova objetiva contendo o local, a sala e o horário será disponibilizado no site da RBO Concursos, empresa que realizará o concurso, a partir de 22 de dezembro de 2017.

Ao todo, são sete vagas para Assistente Técnico de Pesquisa Científica e Tecnológica, três vagas de Oficial Administrativo, seis vagas de Oficial de Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica, cinco vagas de Técnico de Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica, 95 vagas de Assistente Agropecuário, 15 vagas de Agente de Apoio Agropecuário, 14 vagas de Auxiliar de Apoio Agropecuário, cinco vagas de Oficial de Apoio Agropecuário e seis vagas de Técnico de Apoio Agropecuário, mediante as condições estabelecidas nas Instruções Especiais.

A Cola-Cola Femsa procura analistas de sustentabilidade. Para participar é preciso ser graduado em Relações Públicas, Publicidade, Jornalismo, Marketing ou áreas afins, ter conhecimento em pacote Office e experiência em projetos sociais e ambientais. Os candidatos podem fazer inscrição pelo site e devem ter disponibilidade para trabalhar em São Paulo.

A Tim procura candidatos para coordenador de revenda nas cidades de São Paulo, Campinas e Ribeirão Preto. A operadora não revela o valor dos salários, mas oferece plano de saúde e odontológico, vale alimentação ou refeição, planos de previdência privada, participação nos lucros e plano com vantagens como celular e uso de internet e ligações. Para concorrer é preciso ter graduação completa, experiência anterior na área e, preferencialmente, curso de pós-graduação. As inscrições podem ser feitas pelo site.

A rede Abbraccio, de comida italiana, abriu 15 vagas para atendente de salão, recepcionista e auxiliar de limpeza. Candidatos interessados devem comparecer entre os dias 8 e 14 de novembro, das 15h às 17h, ao Shopping Center 3, na Av. Paulista, 2064, Cerqueira César. Interessados devem ter mais de 18 anos e ensino médio completo. A empresa não divulga o valor dos salários, que variam de acordo com os cargos, mas informa oferecer refeição no local, assistência médica e odontológica e vale-transporte.

.:: Mande um WhatsApp com a sua dúvida sobre a reforma trabalhista para o E&N. O número é: 11 99439-3766 ::.