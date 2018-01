Vagas criadas em fevereiro nos EUA ficam bem abaixo do previsto O número de postos de trabalho que ficaram disponíveis em fevereiro nos Estados Unidos cresceu apenas 21 mil, bem abaixo da expansão de 97 mil registrada em janeiro (dado revisado) e consideravelmente fora da margem de projeção dos analistas de Wall Street. Apostava-se que, em média, teria havido aumento entre 125 mil a 130 mil nas vagas de trabalho oferecidas nos EUA no mês passado, com alguns arriscando um número próximo a 200 mil. Um analista disse às agências internacionais, antes da divulgação do dado, que mesmo um número dentro da projeção do mercado não refletiria indicação de recuperação do mercado de trabalho norte-americano, já que o potencial de mão-de-obra nova aumenta à proporção de 140 mil pessoas por mês. Os analistas consideram ser necessário que o número de novas vagas supere a marca de 140 mil todos os meses para criar emprego aos 2 milhões de trabalhadores que têm procurado buscado uma colocação nos últimos seis meses. Os mercados precificaram um dado melhor nos últimos dias e alguns analistas previram que somente um número acima de 170 mil novas vagas seria capaz de ampliar ainda mais o movimento que os mercados vinham fazendo nos últimos dias. O juro dos papéis do governo vinham em queda e o dólar em alta, com estimativas de que o dado de hoje levaria o Fed a antecipar eventual alta no juro norte-americano.