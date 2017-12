Vagas criadas nos EUA crescem muito menos que previsto A taxa de desemprego nos Estados Unidos caiu para 5,7% em dezembro, o nível mais baixo desde outubro de 2002. Desde junho, a taxa de desemprego caiu mais de meio ponto porcentual e o número de desempregados caiu 847 mil. O número de vagas criadas cresceu 1 mil em dezembro, segundo o Departamento de Trabalho. Os números surpreenderam Wall Street. Economistas consultados pela agência Dow Jones e CNBC haviam previsto crescimento de 150 mil do número de vagas e manutenção da taxa de desemprego em 5,9%, nível registrado em novembro. Apesar de os níveis de desemprego virem caindo consideravelmente nos últimos seis meses, as autoridades monetárias do Fed não se impressionam com o ritmo da criação de empregos. "A tendência dos desempregados recentes de deixarem o mercado de trabalho provavelmente mascara alguns dos efeitos dos cortes de empregos sobre a taxa de desemprego, de forma que o nível atual de desemprego possa estar abrandando a extensão das perdas de emprego e a dificuldade de encontrar uma nova ocupação", disse o diretor do Fed Ben Bernanke na semana passada. Salário O salário médio por hora trabalhada dos norte-americanos cresceu 3 centavos, ou 0,19%, para US$ 15,50 em dezembro. O aumento confirma a previsão dos economistas de alta de 0,2% em dezembro.