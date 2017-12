Vagas de estágios no exterior para estudantes O brasileiro que pretende trabalhar, realizar um estágio ou fazer um intercâmbio cultural no exterior deve ter dois requisitos básicos em seu currículo: estar cursando uma faculdade e dominar algum idioma estrangeiro. O estudante pode conseguir estágio em diversas áreas como: engenharia, arquitetura, informática, matemática, química, física, biologia, bioquímica, farmácia, nutrição, veterinária, agronomia, serviços gerais em navios e até de babá. O salário, segundo especialistas, serve para o universitário manter sua alimentação e moradia. A Central de Intercâmbio oferece oportunidade para estudantes universitários realizarem estágios de períodos médios de 2 a 6 meses em empresas ou universidades em mais de 70 países diferentes. A remuneração é paga pelo empregador em moeda local do país onde o estudante estará realizando o estágio. O dinheiro é destinado basicamente para cobrir as despesas com moradia e alimentação. Os requisitos para participar do processo de seleção da Central de Intercâmbio são: ser estudante universitário matriculado em curso de graduação, com idade entre 18 e 28 anos. Os estudantes com conhecimento exclusivo da língua portuguesa ou do espanhol ficam restrito aos estágios disponíveis nos países em que esses idiomas são falados. Já o candidato que possui um bom conhecimento e domínio de idiomas como o inglês, francês e alemão tem mais facilidade para encontrar uma oportunidade de estágio. O diretor da Central de Intercâmbio, Celso Garcia, avisa que o intercâmbio é realizado em convênio com a International Association for the Exchange of Students for Technical Experience (IAESTE) e que desde 1982 oferece oportunidades de estágios a estudantes brasileiros no exterior e universitários estrangeiros em empresas e universidades brasileiras. Os estágios são oferecidos em empresas e universidades de diversos países do mundo como Espanha, Portugal, a maioria os países da América Latina, Croácia, Rússia, Casaquistão, Turquia, Tunísia, Líbano, entre outros. Celso Garcia explica que os estudantes são encaminhados para estágios que correspondem ao seu curso de graduação. "Os estágios que são oferecidos pela empresa são voltados, principalmente para estudantes de engenharia, arquitetura, informática, matemática, química, física, biologia, bioquímica, farmácia, nutrição, veterinária e agronomia", avisa o diretor da empresa. Inscrição Para se inscrever no programa de intercâmbio da IAESTE, o estudante paga uma taxa de inscrição de R$ 30,00. O período de inscrição é entre os meses de abril e outubro. A seleção dos candidatos é feita entre os meses de novembro e dezembro. "Se o candidato conseguir um estágio, ele paga uma taxa de US$ 230,00", avisa Celso Garcia. A passagem aérea, o visto e o seguro de viagem internacional também ficam por conta do estagiário. O estudante também paga uma taxa de garantia de R$ 300,00. Esta taxa de garantia é uma espécie de caução que é devolvida no retorno do estágio. "O estudante recebe o dinheiro de volta se entregar um relatório sobre o estágio", avisa o diretor da Central de Intercâmbio O brasileiro que pretende um intercâmbio com estágio remunerado fora da sua área de trabalho, apenas para aprender o domínio de um idioma, pode trabalhar como babá ou em serviços gerais em navios e transatlânticos. O diretor da empresa de intercâmbio MBrasil, Marcelo Toledo, destaca que centenas de brasileiros vão para diversos países do mundo para trabalhar cuidando de crianças ou em serviços gerais de navios. Vagas em navios e transatlânticos Toledo alerta que os estudantes que pretendem realizar um intercâmbio remunerado no exterior devem se preparar para trabalhar bastante e desenvolver uma língua estrangeira. "O trabalho na maioria das vezes é pesado, pois o brasileiro chega a trabalhar até 14 horas por dia. Porém, o estudante está ganhando para aprender ou aperfeiçoar um idioma", explica. Os brasileiros que trabalham a bordo de um transatlântico podem ganhar até US$ 1 mil mensais, além de alimentação e acomodação. De acordo com o diretor da MBrasil, um dos pré-requisitos para trabalhar é estar estudando. Além disso, o pretendente deve apresentar atestado de saúde, atestado de antecedentes criminais, um currículo e uma fotografia. Para trabalhar em navios, o estudante fecha um contrato de 10 meses e não paga nada à empresa. "Quem paga nosso trabalho é empresa contratante", explica Toledo. Para quem não tem experiência em hotelaria os cargos mais comuns são faxineiro, cozinheiro, ajudante de limpeza, serviços gerais, garçom ou garçonete e barman. Já quem tem experiência na área de hotelaria pode conseguir cargos como gerente de bar ou restaurante, somellier, em recreação infantil, disc-jóquei (DJ) ou recepcionista do navio. "Para os cargos de gerente, o salário pode chegar até US$ 5 mil mensais", avisa Toledo. Babá pode ganhar US$ 150 por semana Para as vagas de babás, os contratos também são de 10 meses e a passagem aérea, vistos e seguros de viagem ficam por conta do estudante. "Muitas famílias estrangeiras mandam o dinheiro da passagem e, depois descontam nos primeiros salários", conta o diretor da Mbrasil. Os salários de babá variam conforme a região do mundo. Nos Estados Unidos, o salário médio é US$ 150,00 por semana, incluindo alojamento e alimentação Os requisitos mínimos para se conseguir uma vaga de babá é estar estudando e ter entre 18 e 28 anos. A empresa cobra uma taxa de R$ 500,00 para conseguir uma vaga de babá no exterior. Serviço Central de Intercâmbio - (0xx11) 3677-3600 MBrazil - (0xx11) 4586-9299