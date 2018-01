Vagas de garagem causam brigas no prédio Na disputa por vagas nas garagens de condomínios, boa parte dos problemas pode ter origem na falta de cuidado de síndicos e dos próprios condôminos, que se esquecem de observar detalhes importantes e acabam tendo problemas. A disponibilidade de espaços na garagem, a localização e utilização das vagas são grandes geradores de conflitos de vizinhança. As vagas de garagem nos condomínios possuem diferentes "constituições jurídicas", que são definidas pela convenção do condomínio. As três principais são: privativa com escritura própria (a vaga é propriedade particular do condômino, separada do apartamento), acessória (cada vaga está ligado a determinado apartamento) e indeterminada (a vaga está garantida para o condômino, mas pode ser qualquer uma). A primeira providência que o interessado em adquirir um imóvel deve adotar é checar o modo de utilização das vagas e sua constituição jurídica. No caso das vagas indeterminadas, é comum se estabelecer um sistema de rodízio, como forma de atender aos interesses de todos. "O assunto deve ser levado à assembléia e aprovado pelo quorum previsto ou, na omissão da convenção, por 2/3 dos condôminos". "Se houver problemas, sempre deverá prevalecer o bom senso da assembléia para entender cada caso.", avalia o presidente da AABIC. O presidente da AABIC explica que, se o edifício possuir diferentes dimensões de vagas, o ideal, antes do sorteio, é dividir os condôminos em grupos, conforme o tamanho dos carros.